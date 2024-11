Fa una parziale marcia indietro il sindaco di Botricello, Michelangelo Ciurleo, che da pochi minuti ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. La misura si è resa necessaria, secondo quanto si legge nel provvedimento, considerato che «nelle famiglie nelle quali sono stati riscontrati casi di positività al Covid 19 vi sono numerosi minori che frequentano le scuole dell'obbligo e che hanno avuto contatto diretto con le persone risultate positive».

In via precauzionale ed in attesa dei tamponi che saranno effettuati dal personale Asp di Catanzaro si è ravvisata la necessità di provvedere alla immediata e temporanea chiusura delle scuole. Gli istituti scolastici resteranno chiusi dal 29 ottobre al 7 novembre.