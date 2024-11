Secondo caso di positività al Covid - 19 a Castrovillari. La persona risultata positiva è un anziano da giorni ricoverato nell'ospedale della città e che, da ieri sera, è stato trasferito nel nosocomio di Cosenza. A dare la notizia del nuovo contagio è stato il primo cittadino di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, con un post sulla sua pagina facebook.

«Buongiorno. Una notizia non buona - afferma Lo Polito - ieri sera un tampone effettuato su un paziente in ospedale a Castrovillari è risultato positivo. Difficilmente può avere avuto contatti con persone a Castrovillari perché era da dieci giorni in ospedale, in stanza singola, e perché viveva solo in casa senza frequentazioni, per come hanno confermato i vicini di casa appena incontrati».

«Resta da verificare - ha aggiunto Lo Polito - i contatti avuti con personale ospedaliero dove la direzione sanitaria sta svolgendo gli opportuni accertamenti anche per l'effettuazione dei tamponi. Una notizia che non ci voleva ma che ci induce a riflettere su quanto ancora sia fragile il sistema e di come ora più di prima sia necessario tenere comportamenti corretti. La #fase2 non è ancora matura e noi dobbiamo continuare ad essere #attenti per noi e per gli altri».