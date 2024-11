VIDEO | Gli agenti ora sono in quarantena. L'uomo era stato fermato per furto d'auto. Il segretario del sindacato Fsp Brugnano chiede test a tappeto per le forze dell'ordine

È stato sottoposto a tampone un pregiudicato che a Catanzaro nella giornata di Pasquetta ha reagito all'arresto sputando addosso agli agenti di polizia che erano intervenuti per bloccarlo mentre tentava di rubare un’autovettura.

Un gesto particolarmente grave considerata l’emergenza Coronavirus. In attesa dell'esito del tampone, gli agenti coinvolti sono stati messi in quarantena.

Il sindacato di polizia Fsp subito dopo l’accaduto è intervenuto, attraverso una nota stampa, definendo quanto successo «un classico episodio che mette a nudo tutte le difficoltà operative delle forze dell’ordine durante l’emergenza» ed aveva chiesto che venissero sottoposti a tampone l’uomo e gli agenti coinvolti.

«Tamponi per tutte le forze dell’ordine»

Coinvolti in prima linea per verificare, a ritmi serrati, che vengano rispettate le misure di contenimento, le forze dell’ordine potrebbero essere state colpite dal virus anche in forma asintomatica.

Il sindacato Fsp ha quindi chiesto alla governatrice Santelli «di sottoporre tutti gli agenti a tampone, per avere – ha detto Brugnano – una mappatura certa di quello che è lo stato di salute all’interno delle forze di polizia».

Donazione mascherine e sanificazione auto

Nei giorni scorsi, i sindacati Fsp e Siulp hanno donato duemila mascherine a tutti i dirigenti dei diversi uffici della Provincia ed è stata avviata la sanificazione e la disinfezione di tutte le auto di servizio in dotazione agli uffici della provincia di Catanzaro.

La sanificazione ha riguardato tutti i veicoli in uso non solo alla Questura di Catanzaro e ai Commissariati di Polizia di Catanzaro Lido e Lamezia Terme, ma anche a quelli assegnati alle diverse specialità presenti nel territorio provinciale, quali gli Uffici della polizia stradale, postale, ferroviaria e aeroportuale.