Altri due morti in un giorno per coronavirus a Reggio Calabria. Il dato emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Secondo quanto si è appreso si tratta di due persone anziane, ricoverate nel reparto di Pneumologia del Gom. In totale, le morti per Covid-10 sul territorio reggino salgono da 5 a 7. I casi positivi sono, in tutto, 140 (17 in più rispetto all’aggiornamento di ieri). Nelle prossime ore, verrà diramato il bollettino del Grande Ospedale Metropolitano.



Nelle ultime ore registrato un aumento anche dei casi positivi. In totale i positivi salgono a quota 494 in Calabria.