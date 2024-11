Scuole chiuse, università ferme, attività sportive e culturali sospese. Anche Reggio Calabria in stand by per l’emergenza nazionale coronavirus.

10 marzo 2020

Ore 10:20 – Quarto paziente positivo a Reggio

C’è un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria. Si tratta di un paziente anziano, affetto da patologia pregressa, risultato positivo agli esami virologici. Al momento non necessita di alcun supporto respiratorio.

9 marzo 2020

Ore 17:05 – Un altro paziente positivo a Reggio Calabria

Sono due complessivamente i pazienti positivi al tampone effettuato oggi a Reggio Calabria.

Ore 15.40 – Nuovo caso di coronavirus a Reggio

Positivo ai test per il coronavirus un dipendente del laboratorio medico De Blasi sito a Reggio Calabria. Colleghi in quarantena.

Ore 15.20 – L’Autorità portuale Gioia Tauro chiude al pubblico

L’Autorità portuale di Gioia Tauro per far fronte all’emergenza epidemiologica generata dalla possibile diffusione, in tutto il territorio nazionale, del Covid-19, ha adottato una serie di misure restrittive di accesso agli utenti che, comunque, garantiranno il quotidiano servizio dell’Ente. Nello specifico è stato interdetto dal 9 marzo al 3 aprile prossimo l’ingresso del pubblico ai locali dell’Autorità portuale.

8 marzo 2020

Ore 13 - Chiusi teatri, cinema e musei

In base alle nuove misure per la lotta alla diffusione del coronavirus, sono chiusi in tutta Italia musei, parchi archeologici, archivi, biblioteche, cinema e teatri: a precisarlo è il ministero dei Beni culturali e del Turismo. Disposta la chiusura anche del Museo di Reggio Calabria.

7 marzo 2020

Ore 18.44 - Dimesso il paziente di Reggio: continuerà la quarantena a casa

Dimesso il paziente positivo che da 5 giorni era ricoverato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. A darne notizia è il commissario straordinario del nosocomio, Iole Fantozzi, che specifica con una nota il numero totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza: 39 di cui uno positivo, quello effettuato su un docente dell’Università Mediterranea. L’uomo, come detto, è stato dimesso oggi «con prescrizione di isolamento sociale», si legge nella nota diffusa da Gom. Dunque dovrà continuare la quarantena a casa.

Ore 10.20 - Mascherine e disinfettante gratis

Prevista la distribuzione gratuita di mascherine e igienizzante nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, nel Reggino, come misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

6 marzo

Ore 21:40– Buone le condizioni del paziente risultato positivo

«Le condizioni cliniche del paziente risultato positivo al coronavirus sono buone». È quanto comunica in una nota ufficiale la Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria in merito al paziente attualmente ricoverato.

Ore 8.30 – I posti disponibili in terapia intensiva a Reggio Calabria

Il dipartimento Tutela della Salute nei giorni scorsi ha, infatti, effettuato una ricognizione sulle dotazioni di posti letto di Terapia intensiva negli ospedali regionali. All'esito delle verifiche è emerso che i posti disponibili in Calabria sono complessivamente 107. L’ospedale di Reggio Calabria potrebbe ospitare fino ad un massimo di 13 pazienti.

5 marzo

Ore 20 – Consiglio regionale a porte chiuse

Consiglio regionale a porte chiuse. La decisione è stata presa in serata dagli Uffici di palazzo Campanella e rafforzata dopo il nuovo caso di Covid-19 registrato al Grande ospedale metropolitano di Reggio

Ore 18 – Ferme le gare dilettantistiche

Sospese inoltre tutte le gare e le attività programmate di calcio a 11, calcio femminile, calcio a 5 maschile e femminile, settore giovanile, attività di base ed amatoriale dalla giornata di domani 6 marzo 2020 (compreso) fino a martedì 10 marzo 2020 (compreso).La decisione è stata presa dal Comitato regionale Calabria Lnd al fine di contenere i contagi.

Ore 17.40 - Nuovo caso a Reggio Calabria: è un altro professore universitario

C'è un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria. A dare la notizia è la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". Il Gom afferma che il paziente si trova in buone condizioni.

Ore 17.30 - Lezioni sospese all'Università Mediterranea

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività dell’Ateneo, dopo la conferma di un secondo contagio. Disposte da giorni attività di disinfestazione dei locali.

Ore 14 - Voli cancellati

Voli cancellati da e per la Calabria dal 9 al 28 marzo. La compagnia Alitalia ha sospeso la tratta Reggio Calabria-Linate, sia andata che ritorno.

Ore 10 – Stop alle attività culturali

Nel rispetto della decretazione d’emergenza nazionale nella città dello Stretto sono state sospese fino al 3 aprile le iniziative culturali programmate nei locali comunali. Gli appuntamenti saranno riprogrammati. Gli uffici ed i siti resteranno aperti rispettando i consueti orari lavorativi.

3 marzo

Ore 14 - Positivo un docente dell'università di Reggio

Un docente della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è risultato positivo al test del coronavirus e si trova ora ricoverato in un ospedale fuori dalla Calabria.

Il docente, secondo quanto appurato, avrebbe contratto il coronavirus nel corso di un convegno svoltosi in una città dell’Italia settentrionale. Proprio lì, anche altri docenti presenti sono stati contagiati.