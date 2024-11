Nelle ultime 24 ore, 46 contagiati in più. Da lunedì, al via il drive-in per i test rapidi

I casi di coronavirus, registrati in provincia di Cosenza, sono stati 65, un dato in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Tra i Comuni cosentini che preoccupano di più e con una crescita di contagi che sembra non arrestarsi, c’è San Giovanni in Fiore.



Nella città silana nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento di 4 tamponi positivi, processati dall’Asp, mentre sono 42 i casi in più che arrivano da tamponi processati da laboratori privati. Un dato che complessivamente porta a 328 i casi totali nella città florense. Una crescita vertiginosa: basti pensare che negli ultimi due giorni ci sono stati 91 contagiati in più. Da registrare anche 3 guariti.



Nel frattempo il dindaco, Rosaria Succurro ha annunciato, attraverso una nota, l’inizio dei test rapidi gratuiti per la giornata di lunedì 16 novembre: «Stamattina abbiamo montato la tenda della Protezione civile che vedrà sorgere il “drive-in” nella città di San Giovanni in Fiore – scrive il primo cittadino – da lunedì i primi cittadini che si sono già prenotati potranno recarsi presso la tenda collocata nello spazio antistante il Palazzetto dello sport di località Pirainella».