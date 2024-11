Sale a quattro dei contagi da Covid-19 a Taurianova, nella Piana di Gioia Tauro. La notizia è stata diffusa dal Comune, così come nelle altre occasioni.

Secondo quanto si apprede dal comunicato dell'Ente, la persona risultata positiva al tampone si trova «già sottoposta a regime di quarantena domiciliare obbligatoria dal 16 marzo».

Dagli uffici comunali, inoltre, rassicurano «la cittadinanza che è stato attivato il protocollo sanitario previsto. Si rinnova, ancora una volta, la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, in conformità ai provvedimenti in vigore».





Come detto, si tratta del quarto positivo a Taurianova dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il primo caso è stato riscontrato il 21 marzo scorso. Tra il 25 e il 26 marzo si sono registrati, invece, il secondo e il terzo caso.

Dal Comune giunte infine l'ormai solita richiesta ai cittadini di rimanere a casa e rispettare quanto deciso da Governo nei decreti delle scorse settimane.