Amendolara resta Covid free ed il sindaco, Antonello Ciminelli, tira un gran sospiro di sollievo insieme alla sua comunità. Stamane, infatti, sono arrivati i risultati dei tamponi processati in questi giorni e riferiti alla squadra di calcio A.C. Amendolara e ad alcuni suoi dirigenti e membri dello staff tecnico: tutti risultati negativi. I controlli si erano resi necessari a seguito della gara disputata contro il Fuscaldo, tra le cui fila un ragazzo era risultato positivo, costringendo a quarantena preventiva e tamponi tutta la società sportiva.

«Sono risultati negativi - aggiunge il sindaco di Amendolara - altri tamponi effettuati in merito a tracciamenti per contatti con soggetti positivi». L'invito ai cittadini, però, è quello della «costante osservanza delle normative anti Covid-19 così come stanno facendo dall'inizio della pandemia».