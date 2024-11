Esplodono i contagi nella provincia di Catanzaro. Nelle ultime 24 ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 684 pazienti, di questi ben 23 sono risultati positivi al Covid 19. In particolare, 20 sono riconducibili a tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro e 3 dalla provincia di Crotone.

Aumentano in maniera esponenziale i contagi nel comune di Torre di Ruggiero, per il quale nella giornata di ieri la Regione ha dichiarato la zona rossa. Allo stato risultano 16 contagiati. Altri 4 invece nel comune di Sersale tra i contatti stretti dei familiari della prima donna contagiata. Fra questi vi è anche un bambino di 13 anni. Il sindaco Salvatore Torchia, ha disposto la chiusura delle scuole per due giorni.