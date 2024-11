Ci sono altri tre casi positivi al coronavirus a Curinga. Salgono dunque a cinque i contagi tutti appartenenti allo stesso focolaio. Nei giorni scorsi erano stati due i casi accertati (sintomatici) che avevano portato il sindaco alla decisione di chiudere scuole e studi medici. Eseguiti 40 tamponi, nelle prossime ore si attendono gli esiti.



Preoccupanti le parole del sindaco in un videomessaggio su facebook ieri che invitava alla responsabilità tutti i cittadini: «Ora la situazione è complessa, l'isolamento del virus è più difficile perche le occasioni di contagio sono state innumerevoli, non ho l'autorità per emettere provvedimenti più restrittivi. Consiglio però a chi rientra da fuori regione di sottoporsi al tampone per il bene di tutti. Ora più che mai dobbiamo essere responsabili perchè potremmo diventare zona rossa».