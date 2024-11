In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.





Il bollettino della Regione Calabria: contagi, decessi e guarigioni

30 aprile

Ore 7.00 - Un decesso a Rogliano

Il bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza nella giornata di ieri riporta l’aggiornamento delle vittime, salite a 28 dopo il decesso, nel centro Covid del Santa Barbara di Rogliano, di una donna di 84 anni originaria del basso Jonio cosentino.

29 aprile

Ore 16.05 - Nuovi contagi a Catanzaro e Crotone

Sono due i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. Provengono uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

28 aprile

Ore 20.20 - Reggio Calabria, anziano muore in casa

Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è morto in casa, questo pomeriggio a Reggio Calabria. Cresce così il numero delle vittime nella provincia reggina arrivando a 16.

Ore 18.00 - Muore ex degente della Domus Aurea

Si aggrava di giorno in giorno la conta dei morti tra gli ex degenti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, arrivato oggi a 27. Nella tarda mattinata di oggi al policlinico universitario di Catanzaro si è registrato un nuovo decesso nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di un uomo di 74 anni originario di Conflenti

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Contagi quasi azzerati in Calabria. Solo un caso in più rispetto alla giornata di ieri.



Le persone risultate positive al coronavirus sono nel complesso 1.097 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 30.705. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 31.802 tamponi.

I casi positivi

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : 48 in reparto; 2 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 31 deceduti.

: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 31 deceduti. Cosenza : 26 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 27 deceduti.

: 26 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 27 deceduti. Reggio Calabria : 25 in reparto; 3 in rianimazione; 143 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 16 deceduti.

: 25 in reparto; 3 in rianimazione; 143 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 16 deceduti. Crotone : 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al policlinico di Germaneto è stato ricoverato un paziente proveniente da Cosenza.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.548 così distribuiti:

Cosenza : 1.231

: 1.231

Crotone : 1.640

: 1.640

Catanzaro : 1.828

: 1.828

Vibo Valentia : 282

: 282

Reggio Calabria: 1.567

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.590.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 12.45 - Aiuti per le famiglie dei fuorisede

Un fondo da tre milioni di euro a sostegno delle famiglie degli studenti calabresi fuori sede rimasti bloccati per l’emergenza coronavirus. È quanto prevede un emendamento alla Legge di Stabilità regionale 2020 approvata nell’ultima seduta del Consiglio regionale.

27 aprile

Ore 22.45 - Al Gom nessun nuovo caso e tre dimessi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 69 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. In virtù di 3 dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 40.

Ore 21.45 - Un nuovo caso in provincia di Reggio

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato che nella giornata odierna, sul territorio provinciale, sono state sottoposte allo screening per Covid-19 181 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per una sola di esse.

Ore 20.50 - Guariti tre operatori della Domus Aurea

Sale a cinque il numero dei guariti da coronavirus tra gli operatori della rsa "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale. Ai primi due casi di guarigione, se ne aggiungono infatti altri tre. A certificarlo è il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, secondo quanto ha riferito sul suo profilo Facebook, Domenico Donato, il sindaco del comune delle Preserre catanzaresi.

Ore 17.00 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 29.834 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.096 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 28.738.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 80 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 30 deceduti.

- Cosenza: 28 in reparto; 1 in rianimazione; 316 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 27 deceduti.

- Reggio Calabria: 24 in reparto; 3 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 15 deceduti.

- Crotone: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 1 in reparto; 55 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.444 così distribuiti:

- Cosenza: 1.223

- Crotone: 1.633

- Catanzaro: 1.818

- Vibo Valentia: 282

- Reggio Calabria: 1.488.

Ore 15 - Altri casi legati alla rsa di Sant'Andrea

Sale a sei il numero dei positivi al coronavirus, a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, dove, nei giorni scorsi, una paziente dell'Hospice, proveniente dalla Rsa di Chiaravalle "Domus Aurea", è risultata al quinto tampone di controllo affetta da Covid-19.

Ore 14 - Deceduta paziente di Villa Torano

Deceduta la paziente di Villa Torano ricoverata in rianimazione il giorno di Pasqua. È stata la prima ospite della Rsa a manifestare sintomi da Covid-19.

Ore 13 - Altra vittima della rsa di Chiaravalle

Si aggrava il bilancio delle vittime della casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle. Questa mattina è deceduto un 85enne al policlinico di Catanzaro.

26 aprile

Ore 18.39 - Un nuovo caso a Falerna

Un operatore sanitario è risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane di Falerna che aveva ridotto i contati con i colleghi per questioni personali.

Ore 18.31 - Un nuovo caso a Vibo Valentia

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato oggi a Vibo Valentia. Si tratta di una persona, già in quarantena, residente nella frazione marina di Bivona.

Ore 17.00 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Un solo nuovo positivo al Covid-19 nella giornata di oggi in Calabria. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano sull'andamento dei contagi nella nostra regione.

25 aprile

Ore 20.30 - Quattro ricoveri a Reggio

A Reggio Calabria sono stati ricoverati 4 pazienti provenienti da Melito. Nel bollettino del Gom del 25 aprile, tuttavia, non si registra nessun nuovo contagio.

Ore 17.00 - Il BOLLETTINO DELLA REGIONE

Sono nove le persone contagiate in più rispetto a ieri. È questo il dato che emerge dall'ultimo Bollettino della Regione sull'andamento dell'epidemia da Covid-19.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 28.006 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.088 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 26.918.

I casi positivi

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.

Cosenza: 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti.

Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti.

Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato All'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Il totale dei casi di Torano è 129.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Le persone in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602, così distribuiti:

Cosenza: 1.340

Crotone: 1.631

Catanzaro: 1.786

Vibo Valentia: 343

Reggio Calabria: 1.502

24 aprile

Ore 22.30 - Ordinanze regionali

Con due ordinanze, la governatrice Santelli interviene sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sulle attività commerciali e spostamenti di persone. Consentitiùe in particolare le uscite per minori e autistici.

Ore 20.20 - Due morti per coronavirus a Torano

Due donne positive al Covid 19 e ricoverate nel centro Covid di Rogliano sono morte oggi. Le anziane- secondo quanto confermato dal dottore Mario Marino a capo della task force dell'Asp di Cosenza - erano entrambe provenienti da "Villa Torano", la Rsa considerata focolaio, e avevano quadri clinici particolarmente complessi.

Ore 20.00 - Proroga zona rossa

I comuni di Oriolo, San Lucido, Torano Castello (Cosenza) e Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) restano “zona rossa” fino al 3 maggio, mentre da lunedì 27 aprile non sono più “zona rossa” i comuni di Montebello Jonico (Reggio Calabria), Cutro (Crotone), Rogliano, Bocchigliero (Cosenza), Chiaravalle Centrale (Catanzaro), Serra San Bruno e Fabrizia (Vibo Valentia). Lo prevede un’ordinanza, la 34esima dall’inizio dell’emergenza coronavirus, adottata oggi dal presidente della Regione, Jole Santelli.

Ore 11 - Nuovo caso a Vibo

S’interrompe la tregua dei contagi nel Vibonese. Dopo poco meno di una settimana a “crescita zero” (l’ultimo caso riguardava un giovane marittimo di Pizzo rientrato da Marsiglia) e parecchi giorni senza nuovi casi a Vibo Valentia e frazioni, c’è da registrare una nuova positività al Covid-19.

23 aprile

Ore 21:53 - Bollettino Asp Reggio Calabria: nessun caso in provincia

L'Azienda sanitaria di Reggio Calabria ha comunicato che nella provincia non è stato riscontrato nessun nuovo caso di Covid-19 nella giornata odierna.

Ore 21:15 - Muore una donna a Rogliano

Una donna di 90 anni è deceduta oggi nell'ospedale Covid di Rogliano. Si tratta di una ex degente della rsa Villa Torano, a Torano Castello. È la seconda vittima tra i contagiati della casa di cura della provincia di Cosenza.

Ore 18:55 - Bollettino Gom: nessun nuovo positivo

La direzione sanitaria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, nel bollettino, odierno, ha comunicato che non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 a Reggio Calabria. L'ospedale comunica che sono tutte negative le 242 persone sottoposte a tampone.

Ore 18:45 - Muore un anziano all'ospedale di Catanzaro

Un anziano di 92 anni è deceduto oggi all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un ex degente della rsa Domus Aurea di Chiaravalle. L'anziano è la 24esima vittima registrata tra gli ex ospiti della casa di riposo.

Ore 12:35 - Casi positivi nell'Hospice Sant'Andrea

Nuova emergenza sanitaria all'interno di una rsa, in particolare in quelle Sant'Andrea e Sant'Andrea apostolo sullo Ionio, nella provincia di Catanzaro. Un'anziana che arrivava dalla rsa di Chiaravalle è risultata positiva dopo i primi quattro tamponi negativi. Due dipendenti della struttura sono risultati positivi ed si attendono gli esiti degli altri test.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.069 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 25.118.

I casi, territorio per territorio

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 50 in reparto; 2 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 44 guariti; 27 deceduti;

- Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 326 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti;

- Reggio Calabria: 28 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti;

- Crotone: 13 in reparto; 68 in isolamento domiciliare; 25 guariti; 6 deceduti;

- Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Ore 09:15 - Paura in una rsa catanzarese

Il Covid 19 al Sant'Andrea Hospice a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio. Nella serata di ieri è stata accertata la positività al Covid 19 tra i pazienti qui ricoverati. Si tratta di una donna anziana in precedenza ospite alla Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. All'esito dei primi esami due dipendenti della struttura sono risultati positivi.

22 aprile

Ore 19:20 - Bollettino Gom: un nuovo caso e due dimessi

Un nuovo caso positivo e due dimissioni: queste le novità riportate dal bollettino odierno del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. La direzione ha comunicato che quest’oggi sono state 188 le persone sottoposte a screening per il Covid-19 e di queste una è risultata positiva.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 24.878 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.060 (+ 13 rispetto a ieri), quelle negative sono 23.818.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 50 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 27 deceduti.



Cosenza: 33 in reparto; 3 in rianimazione; 324 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti.



Reggio Calabria: 29 in reparto; 2 in rianimazione; 152 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti.



Crotone: 13 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 6 deceduti.



Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. Dei nove positivi del 21/04 6 erano da contact tracing degli operatori del RSA Villa Torano; dei 13 positivi di oggi, 8 sono riconducibili all’Rsa di Villa Torano.

Le vittime vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.767, così distribuiti:

Cosenza: 1.395

Crotone: 1.562

Catanzaro: 1.746

Vibo Valentia: 375

Reggio Calabria: 1.689

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.887.

Ore 12.10 - Positivo un medico del 118

Positivo al coronavirus un medico del 118 in servizio a Paola. Il professionista è asintomatico, partito il monitoraggio di familiari e persone venute a contatto con il professionista.

21 aprile

Ore 19:05 - Nessun nuovo caso al Gom

Nessun nuovo caso di Covid-19 è stato riscontrato oggi nei laboratori del Grande ospedale di Reggio Calabria. La Direzione sanitaria ha comunicato anche le dimissioni di due pazienti. Sale così a 30 il numero delle persone guarite dopo il ricovero nell'ospedale reggino. Sono 33 i pazienti attualmente ricoverati

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Nove contagi in più rispetto a ieri. È questo il dato contenuto nel nuovo bollettino diramato dalla Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 23.914 tamponi.





Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.047 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 22.867.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 39 guariti; 27 deceduti.

Cosenza: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 317 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 23 deceduti.

Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 150 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 15 deceduti.

Crotone: 14 in reparto; 74 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.





Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.



Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78.

Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati.

Dei nove positivi di oggi, 6 sono contatti stretti riconducibili al focolaio di Torano.



Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.922, così distribuiti:

- Cosenza: 1.451

- Crotone: 1.576

- Catanzaro: 1.744

- Vibo Valentia: 356

- Reggio Calabria: 1.795

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.737.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 13:50 – Nessun caso a Crotone, Vibo e Catanzaro

Per il secondo giorno consecutivo nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia non si registrano nuovi casi di contagio da Covid 19.

Ore 10 – Guarito il sindaco di Oriolo

Il sindaco di Oriolo Simona Colotta è guarita dal Covid-19 ed è rientrata a casa dopo oltre venti giorni di degenza all’ospedale dell’Annunziata.

Ore 6.35 – La situazione in provincia di Cosenza

Tra pazienti della Rsa di Torano, dipendenti e loro familiari, il numero dei contagi ha raggiunto quota 103 distribuiti in ben 12 comuni. E c’è anche una vittima, un uomo di 88 anni di Fagnano Castello: avrebbe contratto il Covid dal parente di un dipendente di Villa Torano. I casi comune per comune.

20 aprile

Ore 20.00 - Nuovo decesso a Catanzaro

Si è registratoun nuovo decesso tra gli ex ospiti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Si tratta di una donna originaria di Soverato.

Ore 19:50 - Due nuovi casi positivi al Gom di Reggio

52 persone sottoposte allo screening per Covid-19 nella giornata di oggi e, di queste, 2 risultate positive. Lo comunica la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 35: 33 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.847 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.038 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 21.809.

Casi distribuiti territorialmente:

- Catanzaro: 55 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 38 guariti; 26 deceduti.

- Cosenza: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 23 deceduti.

- Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 15 deceduti.

- Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

- Crotone: 13 in reparto; 75 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati.

I due pazienti di Bergamo sono stati dimessi, ma vengono ancora contegiati nel totale dei positivi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Soggetti in quarantena volontaria:

Sono 7.388, così distribuiti:

- Cosenza: 1.766

- Crotone: 1.522

- Catanzaro: 1.732

- Vibo Valentia: 454

- Reggio Calabria: 1.914

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.589.

Ore 7 - Un nuovo caso positivo nel Reggino

Nella giornata di ieri 19 aprile sono stati sottoposti a tampone nella provincia di Reggio Calabria 160 persone. Di questi uno è risultato positivo. A renderlo noto la direzione sanitaria dell'Asp.

I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 155, con monitoraggio quotidiano delle loro condizion, quelli in quarantena sono in totale 1914, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

19 aprile

Ore 18:45 - Primo contagio a Belvedere

Primo caso di coronavirus a Belvedere Marittimo. Il contagiato è un infermiere in servizio all'ospedale di Cetraro, sottoposto al test del tampone per i controlli di routine. La notizia ha destato grande preoccupazione dal momento che l'uomo ha lavorato nel reparto di Urologia fino a ieri e non è escluso che nei giorni precedenti abbia effettuato anche delle prestazioni a domicilio.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.234 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.035 (+24 rispetto a ieri), quelle negative sono 21.199.

Casi distribuiti territorialmente:

- Catanzaro: 58 in reparto; 1 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 26 deceduti.

- Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare;33 guariti; 23 deceduti

- Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 163 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

- Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti

- Crotone: 13 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 6 deceduti



Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati.



I due pazienti di Bergamo sono stati dimessi e vengono conteggiati nel totale dei guariti a Catanzaro.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Soggetti in quarantena volontaria:

Sono 7.468, così distribuiti:

- Cosenza: 1.799

- Crotone: 1.587

- Catanzaro: 1.711

- Vibo Valentia: 443

- Reggio Calabria: 1.928

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.419.





Ore 14:45 - Nuovo decesso a Cosenza

Nuova decesso legato al coronavirus nella provincia di Cosenza. È morto questa notte nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Annunziata un 88enne di Fagnano Castello risultato positivo al Covid-19.

Ore 14 - Caso positivo nel Vibonese

Un nuovo caso di positività proveniente dal vibonese è stato accertato sui 294 tamponi processati nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente i tamponi effettuati sono 6525. Nel reparto di Malattie infettive, ricoverati salgono a 15 con un nuovo ingresso e due dimissioni, i pazienti che erano stati trasferiti dalla Lombardia un mese fa. Allo stato non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva.

Ore 12:45 - Primo caso positivo a Palmi

C'è un primo caso positivo al coronavirus anche a Palmi. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Ranuccio in un video condiviso sul suo profilo facebook.

Ore 11:15 - Tornano in Lombardia i due pazienti curati in Calabria

Hanno lasciato l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro diretti verso l'aeroporto di Lamezia Terme i due pazienti affetti da coronavirus e giunti dai nosocomi di Bergamo e Cremona. Dallo scalo lametino partiranno per far ritorno in Lombardia.

18 aprile

Ore 22:30 - Guariti e dimessi tre pazienti a a Cetraro

Guariti e dimessi dall'ospedale di Cetraro tre pazienti affetti da coronavirus.

Ore 22.00 – I contagi in provincia di Cosenza

Una terza persona di Torano Castello è stata ricoverata in ospedale a Cosenza. Sono diversi i contagi legati al focolaio della Rsa. I casi comune per comune.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Altri 20 positivi al Covid-19 e più di mille persone contagiate in tutta la Calabria. Sono questi i dati diffusi dal nuovo bollettino della Regione Calabria.

Ad oggi sono stati effettuati 21.268 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.011 (+20 rispetto a ieri), quelle negative sono 20.257.

I casi, territorio per territorio

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 60 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 26 deceduti

- Cosenza: 40 in reparto; 3 in rianimazione; 290 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 21 deceduti

- Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

- Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti

- Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti, provenienti da altre strutture e province, che nel tempo sono stati dimessi.

Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78.

Sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.505, così distribuiti:

- Cosenza: 1.779

- Crotone: 1.587

- Catanzaro: 1.716

- Vibo Valentia: 495

- Reggio Calabria: 1.928

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.306.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

17 aprile

Ore 22.00 –Nuova ordinanza della Regione

Dalla Regione via libera alla cura degli orti e alla manutenzione degli stabilimenti balneari. Lo ha stabilito con una nuova ordinanza la governatrice Santelli. Gli agricoltori potranno raggiungere i loro terreni anche se collocati in un comune diverso da quello di residenza. Novità anche per le attività dolciarie: i laboratori potranno lavorare anche nei festivi ma la consegna dei prodotti dovrà avvenire solo a domicilio.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Ad oggi le persone sottoposte a tampone sono 20.131 tamponi, mentre quelle risultate positive al Covid-19 sono salite a 991. Dei 46 positivi rilevati il 16 aprile, 36 appartengono al focolaio di Torano

Ore 16.40 - Guarite e dimesse due dipendenti della rsa

Sono guarite e sono rientrate nelle loro abitazioni due dipendenti della casa di cura per anziani Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, uno dei focolai di coronavirus in Calabria. Lo ha reso noto, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco Domenico Donato. Erano entrambe ricoverate a Catanzaro, in due strutture diverse.

Ore 15.30 - Altri tamponi positivi

Sono 2 i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 263 i pazienti sottoposti a screening, di questi 2 sono risultati positivi: uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

Ore 13 - Arrivati i risultati di Villa Torano

Sono 50, fra cui 27 pazienti e 23 dipendenti, le persone risultate positive al Covid-19 a “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza), la residenza per anziani al centro in questi giorni di polemiche dopo che è emerso che i tamponi eseguiti in un primo tempo erano stati falsati da un' errata applicazione delle procedure

Ore 11 - Morto uno degli ospiti di Villa Torano

Nel corso della notte appena trascorsa, uno degli ospiti di Villa Torano è deceduto. Aveva 91 anni. Non è chiaro se fosse tra i soggetti risultati positivi tra quelli sottoposti a tampone da parte dell'Azienda sanitaria