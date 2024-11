Nuova stretta della governatrice della Calabria, Jole Santelli, per contenere i contagi da coronavirus.



Con una nuova ordinanza sono stati infatti introdotti importanti misure che resteranno in vigore almeno fino al 7 ottobre. La più importante riguarda l'uso della mascherina che diventa obbligatoria anche all'aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo di protezione.



Si tratta in particolare dell'ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede: