Reggio e Cosenza le province più colpite con rispettivamente 50 e 49 casi in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia sul territorio calabrese sono stati effettuati 245.158 tamponi ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 136 i nuovi casi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. È il picco, il numero più alto in regione da inizio emergenza. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 243.043 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 245.158 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3099 (+136 rispetto a ieri), quelle negative 239.944.



Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: CASI ATTIVI 152 (21 in reparto; 3 in terapia intensiva; 128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 312 (278 guariti, 34 deceduti)

- Cosenza: CASI ATTIVI 333 (26 in reparto; 2 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 586 (549 guariti, 37 deceduti)

- Reggio Calabria: CASI ATTIVI 623 (31 in reparto; 1 in terapia intensiva; 591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti)

- Crotone: CASI ATTIVI 26 (26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148 (142 guariti, 6 deceduti)

- Vibo Valentia: CASI ATTIVI 24 (3 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119 (113 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 222 (222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 21 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza: 49, Catanzaro 25, Crotone 7, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 50.



Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 821.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.