Lo ha comunicato il dipartimento di Prevezione dell'Asp di Catanzaro. Il soggetto positivo è in isolamento. Le sue condizioni sono buone

Il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro comunica «un caso di positività a Lamezia Terme con conseguente richiesta di emissione di ordinanza di quarantena».

«Il soggetto interessato si trova sin dall’inizio in stato di isolamento domiciliare, è in buona salute e non risultano esservi stati stretti contatti con altre persone. Si coglie, comunque – conclude la nota –, l’occasione di invitare tutti a seguire ogni prescrizione con il massimo rigore mantenendo la maturità che ad oggi ha contraddistinto la comunità lametina».