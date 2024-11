È di poche ore fa la notizia che due docenti in servizio presso la scuola media di Doria, frazione di Cassano allo Jonio, siano risultate positive al Covid 19. L'Asp attraverso il dipartimento di prevenzione ha comunicato al sindaco l'esito dei tamponi effettuati e sono partiti gli accertamenti per tracciare la catena di un potenziale contagio. In via precauzionale «gli alunni o, coloro i quali hanno avuto contatto diretto con i predetti docenti saranno collocati in quarantena a scopo cautelativo» informa il sindaco.

Nei giorni scorsi sempre a Doria si è svolto il funerale di una donna nel cui nucleo familiare sono emersi due casi di positività al Sars Cov2, celebrazione alla quale hanno partecipato diversi concittadini. Papasso ha pertanto rammentato alla cittadinanza di «osservare rigorosamente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nell'ultimo Dpcm» ed uscire di casa solo per «estrema ed assoluta necessità ed evitare, altresì, qualsiasi contatto con persone diverse da quelle appartenenti al proprio nucleo familiare».

Ma proprio per l'episodio del funerale il sindaco ha chiesto al parroco di Doria «al fine di limitare la circolazione di persone» di «sospendere temporaneamente qualsiasi funzione religiosa» inoltrando la richiesta anche al vescovo della Diocesi, monsignor Francesco Savino. Al parrocco don Joseph è stato chiesto di «collocarsi in quarantena fiduciaria» per aver svolto le funzioni nel funerale della donna. Inoltre è stata prorogata anche la chiusura delle scuole che era stata disposta con un provvedimento di ieri fino alla giornata di lunedì per motivi di sanificazione dei locali ed ha disposto la chiusura della delegazione municipale di Doria fino a data da destinarsi.