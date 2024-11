Il crescente numero di contagi non solo su scala regionale ma anche cittadino e territoriale ha determinato la nuova ordinanza del sindaco, Domenico Lo Polito, a tutela della salute pubblica e come forma di «prevenzione e per il contenimento del contagio da covid 19».

Così domani il previsto mercato mensile del primo giovedì del mese, che si svolge nell'area mercatale di fianco al polisportivo Primo Maggio, non si terrà. Con l'ordinanza numero 286 il sindaco «ha sospeso, per il mese di novembre, il mercato mensile cittadino».

Una scelta voluta per «impedire quelle possibili forme di assembramento a cui richiamano le misure del Governo e della Regione - ha spiegato nel comunicarlo alla cittadinanza - e oggi ancor più restrittive per la recrudescenza del virus, in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in corso Da qui - ha concluso - la necessaria decisione che richiede pure maggiore accortezza da parte di tutti».