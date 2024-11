Ha contratto il virus in ambienti diversi da quelli ospedalieri. I vertici aziendali hanno disposto gli screening di controllo sul personale entrato in contatto

Tra i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore nella provincia di Catanzaro, vi è anche un medico in servizio nell'azienda universitaria Mater Domini. Si tratta di un cardiologo che ha però contratto il virus in ambienti diversi da quelli ospedalieri. I vertici aziendali hanno predisposto gli screening per le persone entrate in contatto. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dei tamponi.

