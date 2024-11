Il bollettino ufficiale diffuso dall’Azienda Sanitaria Provinciale nel pomeriggio parla di complessivi dieci casi asintomatici di coronavirus nel territorio di Celico, ma altri tamponi effettuati nella giornata odierna devono essere ancora processati e si teme che il numero di questo focolaio, possa crescere.

Accesso al pubblico interdetto negli uffici comunali

Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione sta valutando eventuali misure di contenimento straordinarie, mentre il commissario prefettizio Gianfranco Rovito, subentrato alla guida del Comune dopo l’arresto dell’ex sindaco Antonio Falcone, ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali. L’utenza potrà interloquire con il personale attraverso canali telematici e telefonici già attivati e reperibili al link http://www.comune.celico.cs.it/index.php?action=index&p=10222. Solo nei casi indifferibili e urgenti, e solo di mattina, potrà essere consentito, previo appuntamento, l’accesso per persona singola munita di mascherina.

Chiusura delle scuole

Intanto nella serata si è appreso della positività al tampone antigenico di una bambina frequentante una delle scuole ubicate a Celico. Disposta la sospensione delle lezioni per l’intera classe, mentre la ragazzina è stata sottoposta anche a tampone molecolare. Chiuse invece le scuole di ogni ordine e grado nel confinante comune di Spezzano della Sila. Un provvedimento emesso in via precauzionale dal sindaco Salvatore Monaco, per procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Maestra contagiata

Si è infatti appreso che tra le persone positive vi sarebbe anche una insegnante residente a Celico ma in servizio nelle scuole di Spezzano. La sospensione delle attività didattiche si protrarrà per la durata di tre giorni, da domani 15 ottobre a sabato 17 ottobre. Il cluster del piccolo centro della Presila sarebbe originato dal contagio di un avvocato del foro di Cosenza, che nei giorni scorsi ha preso parte ad un matrimonio con circa 300 invitati.

Matrimoni galeotti

Per sottoporli a screening si pensa di allestire una sorta di drive in a Montalto Uffugo nei pressi della sala ricevimenti dove si è tenuto il banchetto nuziale. Anche sulla costa tirrenica si è verificato un episodio analogo, sia pure di dimensioni più contenute. Una signora di 72 anni di Belvedere Marittimo ha scoperto di avere il Covid dopo aver preso parte alle nozze di un nipote festeggiate in un locale di Fuscaldo. Ma al momento nessuno dei circa 160 invitati, per la maggior parte residenti proprio a Belvedere e nella vicina Fagnano Castello, è risultato contagiato.

Classe in isolamento

Sempre a Belvedere due studentesse della scuola media Puglisi della frazione marina sono risultate positive al tampone antigenico. Nell’attesa di quello molecolare il sindaco Vincenzo Cascini, dopo aver consultato l’Asp, ha disposto la sospensione delle lezioni per l’intera classe, ordinando agli alunni dell’intera classe ed ai rispettivi familiari conviventi l’isolamento fiduciario.

La situazione comune per comune

In provincia di Cosenza ci sono nove persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, nessuna, per quanto si apprende, in gravi condizioni. 241 soggetti sono in isolamento domiciliare, dei quali 42 con lievi sintomi. Questa la situazione attuale

Cosenza 4 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 36 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 19 in isolamento domiciliare

Acri 3 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 41 in isolamento domiciliare

Belvedere Marittimo 2 in isolamento domiciliare

Cassano Jonio 2 ricoverati, 9 in isolamento domiciliare

Castiglione Cosentino 2 in isolamento domiciliare

Castrolibero 1 in isolamento domiciliare

Celico 10 in isolamento domiciliare

Cetraro 3 in isolamento domiciliare

Crosia 1 in isolamento domiciliare

Diamante 5 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 11 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Maierà 1 in isolamento domiciliare

Mandatoriccio 2 in isolamento domiciliare

Marzi 7 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 13 in isolamento domiciliare

Paludi 1 in isolamento domiciliare

Paola 1 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato

Plataci 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverati, 8 in isolamento domiciliare

Rose 2 in isolamento domiciliare

Rota Greca 4 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 1 in isolamento domiciliare

San Nicola Arcella 8 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 2 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 in isolamento domiciliare

Scalea 9 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 1 in isolamento domiciliare

Torano Castello 2 in isolamento domiciliare

Trebisacce 2 in isolamento domiciliare

Villapiana 1 in isolamento domiciliare

Tieniti aggiornato su tutti i casi di coronavirus in Calabria.