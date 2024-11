Cetraro è stato il primo comune della Calabria a registrare un caso di positività al Coronavirus. Era il 28 febbraio 2020 e da allora è stato un'escalation di numeri, ansie e preoccupazioni.

Tanto è stato fatto dall’amministrazione comunale e dalla Prociv in questo periodo per cercare di tutelare e contenere numeri che hanno creato allarme e apprensione. Solo qualche mese fa si contavano 400 ordinanze di quarantena fiduciaria e 63 casi positivi in paese. Ma ora, finalmente, arriva la tanto attesa buona notizia dal bollettino Asp quotidiano: gli ultimi due pazienti positivi residenti si sono negativizzati, sono guariti dal coronavirus.

Da stasera, dunque,Cetraro è comune “Covid free”. «Siamo a zero contagi e tiriamo un sospiro di sollievo- afferma il sindaco,Ermanno Cennamo-.Ma oggi è doveroso uno sforzo da parte di tutti, dei giovani soprattutto. Indossiamo correttamente la mascherina in ogni luogo, rispettiamo le regole e manteniamo alta l’attenzione. Non è stato facile, abbiamo sofferto, abbiamo provato a mettere in campo ogni azione volta a tutelare ogni cittadino. Conto sul buon senso, conto sulla responsabilità».