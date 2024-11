Il Covid si insinua tra i banchi di scuola, costringendo il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ad emanare altre ordinanze contingibili e urgenti, d’intesa con i dirigenti e con la task force dell’Asp, per la sospensione delle lezioni, in via cautelativa, in alcuni plessi cittadini.

Chiusi i plessi del Don Milani-De Matera

Il provvedimento di maggiore portata riguarda l’Istituto Comprensivo Don Milani-De Matera nel quale sono state sospese le attività didattiche in ogni plesso dal 26 al 28 ottobre. La decisione è stata assunta dopo aver accertato la presenza di casi positivi al coronavirus tra gli alunni ospitati alla Città dei Ragazzi, nella sede di Via De Rada ed alla Saverio Albo.

Positivo tra gli operatori della mensa

La ditta appaltatrice del servizio mensa ha inoltre segnalato anche il contagio di una dipendente incaricata di consegnare i pasti alla De Matera. Disposta inoltre la chiusura, dal 26 al 31 ottobre, della classe IV B allocata nel cubo rosso della Città dei Ragazzi.

Gli altri provvedimenti di sospensione

Disposta inoltre l’immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche delle classi IV D e V E della scuola primaria Corrado Alvaro dell’Istituto comprensivo di via Negroni, dal 26 ottobre e fino a nuova comunicazione da parte dell’ASP di Cosenza.

Prorogata infine la sospensione delle attività didattiche delle classi I M e I D del plesso Zumbini di via Misasi e delle classi II A e V A del plesso Tavolaro di via Milelli, dal 26 al 30 ottobre. Infine, l’ordinanza del Sindaco dispone la sospensione, in via cautelativa, delle attività scolastico-didattiche della classe I Q del plesso Tavolaro di via Milelli dell’Istituto comprensivo Zumbini dal 26 ottobre al 30 ottobre.