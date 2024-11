Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla fine del Consiglio europeo, nel quale gli Stati membri hanno discusso delle misure economiche da adottare per la ripresa economica. I capi di governo dell'Ue hanno incaricato la Commissione europea di presentare la proposta sul "Recovery Fund" legato al bilancio Ue entro il 6 maggio.

Secondo quanto dichiarato dal premier, «il Consilgio europeo di questa sera ha segnato una tappa importante per la storia l’Europa, perché tutti i 27 paesi hanno accettato di introdurre per fare fronte a questa crisi sanitaria, economica e sociale uno strumento innovativo il Recovery found, un fondo per la ripresa con titoli comuni europei, che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra i quali l’Italia, ma non solo».

«È passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario, l’Italia è in prima fila a chiederlo - ha concluso Conte - Devo dire che la nostra iniziativa, la lettera inviata agli altri otto paesi è stata importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile fino ad adesso. Uno strumento che si aggiungerà a quelli già varati e renderà la risposta europea molto più solida e coordinata».