Da oggi a Reggio Calabria è attivo il numero di telefono per contattare il Centro operativo comunale (Coc) gestito dalla Protezione civile comunale integrato dall'apporto delle associazioni di volontariato. Il numero telefonico istituito da Palazzo San Giorgio è 0965 3622591 ed è attivo dalle 8:00 alle 20:00.

Il Coc offre supporto a tutti i cittadini in difficoltà nell'attuazione delle misure di contenimento del coronavirus. Il Centro operativo comunale, inoltre, è finalizzato a coordinare l’assistenza domiciliare per il reperimento di farmaci e generi alimentari agli anziani, ai cittadini disabili o con malattie invalidanti ed in favore di quanti si trovano in quarantena obbligatoria o volontaria.

Il numero telefonico istituito dal Comune di Reggio Calabria, 0965 3622591 attivo dalle 8:00 alle 20:00, è quello ufficiale comunale abilitato a raccogliere le richieste di aiuto dei cittadini.

Si ricorda che la comunicazione istituzionale sulle misure comunali introdotte di contenimento del Covid19: nuovi orari dei settori comunali, modalità di erogazione dei servizi, si trova online sul sito www.reggiocal.it e sulla pagina Facebook @comunerc.