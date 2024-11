Il Football Club Crotone ha donato 4mila mascherine all'Asp di Crotone, nell'intento di fornire un contributo concreto a chi è impegnato in prima linea nell'emergenza in atto.

Il direttore generale Raffaele Vrenna si è recato presso il nosocomio crotonese «per consegnare i dispositivi di protezione individuale destinati ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che, mettendo in alcuni casi in secondo piano la propria vita stessa, hanno donato la propria professionalità e la propria umanità, e da settimane sono impegnati in questa difficile lotta per arginare la diffusione del Covid-19».