Si allunga ancora la conta dei contagiati da Covid 19 in Calabria. Gli ultimi tre casi di pazienti positivi arrivano da Vibo Valentia. Proprio in queste ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro ha confermato infatti la positività di altri tre tamponi. Si attende l’esito del secondo tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta di tre componenti dello stesso nucleo familiare rientrati nei giorni scorsi in auto dalla Lombardia e in questo periodo rimasti in quarantena nella propria abitazione. Nelle ultime ore le loro condizioni di salute non si sarebbero particolarmente aggravate. Pertanto per ora, i tre congiunti – padre, madre e figlio – non sono stati trasferiti in ospedale ma rimangono in isolamento in casa.



Nonostante avessero viaggiato in auto in cinque, le altre due persone che si trovavano con loro non hanno contratto il virus. Dopo i due coniugi di Filandari, salgono dunque a 5 i contagi da coronavirus accertati nel Vibonese.