È emergenza coronavirus anche in Calabria. Finora trei casi accertati e risultati positivi al tampone. Si tratta di un uomo di Cetraro, dializzato e attualmente in isolamento nella sua abitazione, un 67enne di Catanzaro ricoverato invece al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese del capoluogo e un uomo di Reggio Calabria.



Nei giorni scorsi è risultato positivo anche un docente dell'Università Mediterranea di Reggio ricoverato attualmente a Catania.

5 marzo

Ore 23.24 - Due casi positivi a Vibo: conferma dal Pugliese di Catanzaro

I campioni analizzati al Pugliese di Catanzaro provengono dall'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. I pazienti sono in quarantena a casa perché asintomatici.

Ore 23.38 - Positiva anche la moglie del 67enne di Catanzaro

Sono arrivati solo in tarda serata gli esiti dei tamponi eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sulle quattro persone che avevano avuto contatti con il 67enne rientrato nei giorni scorsi a Catanzaro dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Trentino Alto Adige. La moglie dell'uomo è risultata positiva al Covid-19. Esito negativo delle analisi, invece, per gli altri tre pazienti.

Ore 22.00 - Sospesi i ricoveri ordinari all'ospedale Pugliese

Il Pugliese ha sospeso per il momento tutti i ricoveri ordinari. Domani si riunirà il collegio di direzione per valutare importanti provvedimenti a tutela della salute di pazienti e operatori, soprattutto relativi all’attività ambulatoriale e all’effettuazione dei prelievi, che potrebbero essere effettuati a domicilio.

Ore 18.44 - Reggio Calabria, l'Università decide la chiusura totale

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività dell’Ateneo, dopo la conferma di un secondo contagio che, a quanto si apprende, avrebbe colpito un altro docente di ritorno da un convegno a Udine.

Ore 17.40 - Nuovo caso a Reggio Calabria: è un altro professore universitario

C'è un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria. A dare la notizia è la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". Il Gom afferma che il paziente si trova in buone condizioni

Ore 9.50 - Catanzaro, quattro sanitari in quarantena

Il dipartimento prevenzione dell'Asp ha ricostruito i contatti e gli spostamenti del paziente giunto al pronto soccorso del nosocomio. Disposti anche quattro tamponi e quattro sanitari sono attualmente in quarentena.

Ore 9.20 - Si fermano anche i tribunali

L'Organismo Congressuale Forense, vertice di rappresentanza politica dell’avvocatura italiana, ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività, in ogni settore della Giurisdizione, per un periodo di quindici giorni a partire da venerdì 6 marzo e fino a tutto il 20 marzo, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie indispensabili.

Ore 9.00 - Lezioni da casa per gli studenti

Il Governo dispone la chiusura di tutte le scuole fino al 15 marzo per l'emergenza coronavirus, ma sollecita l'attivazione di corsi interattivi attraverso la rete. Dall'Ufficio scolastico regionale: «Pronti a partire».

4 marzo

Ore 20.00 - Lezioni sospese e scuole chiuse in tutta Italia

Scuole e università chiuse fino al 15 marzo. Arriva la comunicazione ufficiale da parte del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha confermato le indiscrezioni del primo pomeriggio.

Ore 18.00 - Positivo paziente al Pugliese di Catanzaro

«Un uomo di 67 residente a Catanzaro è risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo. Il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta "zona rossa"». La notizia è stata resa nota dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Si attendono le conferme da parte dell’Istituto superiore della sanità.

3 marzo

Ore 19:15 - Positivo un docente dell'Università di Reggio

Un docente della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria èrisultato positivo al test del coronavirus e si trova ora ricoverato in un ospedale fuori dalla Calabria.



Il docente, secondo quanto appurato, avrebbe contratto il coronavirus nel corso di un convegno svoltosi in una città dell’Italia settentrionale. Proprio lì, anche altri docenti presenti sono stati contagiati.

1 marzo

Ore 22.30 - La moglie del paziente di Cetraro non risulta contagiata

La moglie del pensionato di Cetraro, positivo al coronavirus, non risulta a sua volta contagiata. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, sulla sua pagina facebook. La donna divide l'appartamento con il coniuge e sono entrambi in isolamento da circa una settimana.

29 febbraio

Ore 19.58 - L'Iss conferma: positivo il paziente di Cetraro

Il 69enne di Cetraro è affetto al Covid 19. L'ha confermato l'Istituto superiore della Sanita. L'uomo, rientrato domenica scorsa dalla zona rossa, si era da subito messo in quarantena. Controlli su chi ha viaggiato con lui in pullman

Ore 12:15 - In quarantena chi era nel pullman

Sarebbero state già rintracciate e poste in quarantena le persone che hanno viaggiato sul pullman in arrivo dalla Lombardia sul quale domenica scorsa, si trovava l'uomo originario di Cetraro, risultato positivo al test del coronavirus. Lo si apprende da fonti accreditate vicine alla dipartimento regionale della Salute.

28 febbraio

Ore 20:02 - Non esiste un secondo tampone

Smentita la circostanza che un secondo tampone è stato effettuato. Il paziente è risultato positivo. La conferma arriva direttamente dalla dirigente dell'Uoc di microbiologia e virologia dell'Azienda Ospedaliera, Cristina Giraldi, dove il test è stato effettuato. Il campione è stato inviato a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche del caso.

Ore 17:30 - Il ritorno in Calabria in pullman

L'uomo si trova in quarantena nella sua casa a Cetraro, da domenica scorsa, quando ha raggiunto la città altotirrenica in pullman dal Lodigiano. Ora sarà competenza delle autorità rintracciare i passeggeri che domenica scorsa hanno viaggiato con l'uomo.

Ore 17:14 - Chi è il paziente risultato positivo

L'uomo risultato positivo al primo tampone del Coronavirus è un paziente dializzato, che però non ha ancora mostrato i sintomi del Covid-19 e il suo quadro clinico al momento non desta preoccupazione. Anche la moglie con lui si trova da giorni in isolamento ed erano stati stesso loro ad avvisare le autorità dell'arrivo in Calabria.