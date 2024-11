Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha firmato, fra ieri e oggi, 60 ordinanze di quarantena domiciliare obbligatoria con sorveglianza attiva in base alle segnalazioni ricevute dal dipartimento di prevenzione dell’Asp. Lo rende noto il Comune.

«Le disposizioni, prese a scopo precauzionale, riguardano - si fa sapere - in particolare la catena di contatti legati alla scoperta di alcuni casi di contagio da Covid-19 in una palestra del rione Fortuna. L’amministrazione raccomanda il rispetto delle prescrizioni e sottolinea la necessità di evitare allarmismi. Le autorità preposte al controllo stanno proseguendo le operazioni di monitoraggio e verifica. Il sindaco è in costante contatto con l’Asp per seguire l’evoluzione della situazione e garantire ulteriori informazioni alla cittadinanza».