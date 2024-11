Rientra parzialmente l'allarme al Pugliese. Nessun infetto tra le persone entrate in contatto con la sanitaria. Ma si registra un altro caso: una donna è risultata positiva dopo l'arrivo al Pronto soccorso

Ancora un nuovo caso di contagio da Covid 19 è stato registrato questa mattina all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Una donna giunta al pronto soccorso del nosocomio per altri disturbi è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. Al momento si sta valutando il ricovero nel reparto di Malattie Infettive.

Il contagio in corsia

Sembra, invece, essere parzialmente rientrata la diffusione del virus all'interno delle corsie ospedaliere. I tamponi sono stati ripetuti sia all'infermiera in servizio nell'Unità di Terapia intensiva coronarica sia alla paziente ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

In quest'ultimo caso il test ha fornito esito negativo e si sta procedendo ad effettuare un nuovo screening mentre il tampone eseguito nuovamente sull'infermiera ha confermato una positività minima. Anche in questo caso si è deciso di ripetere il test, al momento la dipendente dell'ospedale si trova in isolamento domiciliare.

Negativi finora sono, inoltre, risultati tutti i tamponi eseguiti sul personale e sui degenti dell'Unità di Terapia intensiva coronarica che erano entrati in contatto con l'infermiera.