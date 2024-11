Chiuso per sanificazione il Centro regionale di Neurogenetica dopo il riscontro di un caso di positività nel personale. Si attende ora l’esito dei tamponi effettuati su altre risorse lì impiegate per riaprirlo. Continua così a Lamezia il numero di casi positivi allocati in luoghi molto frequentati. Già chiusi Inps, Tribunale, Agenzia delle Entrate e diverse scuole.