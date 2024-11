Crescono i contagi in città. Nel Liceo Galilei e nella secondaria di primo grado Pitagora attività didattiche sospese per effettuare la sanificazione

Un docente positivo al Liceo Scientifico Galileo Galilei e due alunni nella scuola secondaria “Pitagora”. Cresce di ora in ora il numero di contagi da Covid a Lamezia Terme. Nel caso dell’Istituto Pitagora sono state sospese per la giornata di domani le attività didattiche per l’effettuazione delle procedure di sanificazione.

Didattica a distanza per le attività pomeridiane di strumento nella scuola secondaria di primo grado Pitagora a partire dal 23 ottobre e fino al 7 novembre dalle 14,30 alle 17,30 secondo l’orario comunicato dai docenti di strumento. Nel caso del Liceo Scientifico la scuola verrà sanificata e chiusa domani con rientro in aula il 23 ottobre.