Il bollettino Asp di oggi riporta un solo nuovo caso sul Tirreno cosentino e si registra a Bonifati. Nel pomeriggio, invece, è il sindaco di Santa Domenica Talao a comunicare il primo contagio Covid nella cittadina, che sarà ripotato ufficialmente nella giornata di domani. «La persona in questione è asintomatica - ha scritto il primo cittadino -, a casa in quarantena preventiva da più giorni. Stiamo procedendo a tracciare i contatti stretti per sottoporli a tampone. Si è, altresì, proceduto ad emanare un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico». Il motivo è la comunicazione da parte dell'Istituto Comprensivo di Scalea, paese confinante, di due insegnanti risultate positive al test rapido.

A Scalea il sindaco chiude la scuola dell'infanzia

Per la stessa vicenda, il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, ha ordinato la chiusura della scuola dell'infanzia ricadente sul territorio comunale. Il provvedimento sarà valido già a partire da domani. Le insegnanti ora si trovano in quarantena e in attesa di sottoporsi al test rinofaringeo, che potrebbe confermare o smentire l'esito del test pungidito. Le due donne avrebbero tenuto lezioni con i bambini in cinque classi su nove totali e per questo la città di Torre Talao vive ore di apprensione. Una manciata di chilometri più in là, a Santa Maria del Cedro, in via precauzionale il sindaco Ugo Vetere ha invece optato per la sanificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare della frazione Marcellina.

Primo decesso con Covid a Belvedere

A Belvedere Marittimo oggi si è registrato il primo decesso di un paziente Covid. La donna, preme precisare, aveva 93 anni ed era affetta da numerose patologie pregresse. Proprio per questo ormai da tempo aveva una salute cagionevole ed era ricoverata in una struttura sanitaria di Rossano. La città del sindaco Vincenzo Cascini ormai da settimane è sede di una vasto focolaio di contagi. Attualmente le persone positive al Covid sono 58.