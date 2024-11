Nuove misure per contenere l'avanzata del coronavirus. Chiusi i punti vendita di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio, tranne autostradali. Vietato spostarsi nelle seconde case nei weekend

Nuove misure per contenere l'avanzata del coronavirus. È terminata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, nell'ordinanza che porterà a una nuova stretta per contenere il Covid-19 è prevista la chiusura di parchi, ville e giardini su tutto il territorio nazionale, come già avvenuto ad esempio a Roma su decisione della sindaca Virginia Raggi. L'ordinanza mira a uniformare le regole sull''intero territorio nazionale. Le nuove misure saranno valide dal 21 al 25 marzo.

Non sarà consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Arriva, inoltre, il divieto di spostarsi nelle seconde case nei weekend. «Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni - si legge infatti nell'ordinanza firmata dal ministero della Salute - è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

Chiusi i punti vendita di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie dell'intero territorio nazionale, ma anche nelle aree di servizio fatta eccezione per quelli situati nelle tratte autostradali. «Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri - si legge infatti nel documento - nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade». Restano aperte le stazioni di servizio sui tratti autostradali, ma potranno vendere solo alimenti e bevande da asporto da consumarsi rigorosamente fuori dai locali.