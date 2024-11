Nuovo caso positivo al Covid-19 a Castrovillari: si tratta di una delle persone tornate dal nord e sottoposte a tampone a Frascineto.

A dare la notizia del terzo positivo è stato il sindaco, Mimmo Lo Polito, con un post scritto sulla sua pagina Facebook. «La persona interessata - ha sostenuto Lo Polito - si è posta immediatamente in quarantena in un appartamento dove vive da sola non avendo parenti in Castrovillari. Il suo arrivo è avvenuto con una macchina privata. Quindi continuiamo a mantenere comportamenti corretti e non preoccupiamoci - ha concluso - di una situazione che dispiace, ma è sotto controllo e resta in attesa del tampone di conferma».

Il nuovo positivo del comune cosentino va ad aggiungersi ai primi due che sono già guariti.

