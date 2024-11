L'origine dell'infezione sarebbe da attribuire a un impiegato in servizio in un'impresa operante a Catanzaro. Da lì è partito, infatti, il contagio di un che ha portato questa mattina l'azienda universitaria Mater Domini a predisporre i tamponi per tutto il personale medico e infermieristico e per tutti i degenti del reparto di Gastroenterologia.



Questa l'unità operativa in cui si è registrata la positività di un medico al Covid-19, virus presumibilmente contratto dal coniuge, titolare dell'azienda dove si era verificato il primo caso di contagio.



In queste ore si sta procedendo a sottoporre a screening tutte le persone entrate in contatto con i positivi e nei prossimi giorni si avrà contezza della reale estensione del contagio.