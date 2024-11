Il Consiglio di Stato ha confermato in via cautelare l'obbligo delle mascherine per i bambini a scuola previsto dai Dpcm del 3 e 17 novembre e chiesto gli atti del Cts su cui si basa questo provvedimento.

Con questo decreto monocratico il giudice ha respinto l'istanza dei genitori di alcuni bambini tra i 6 e gli 11 anni che chiedevano sospensione dei Dpcm concernenti l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bimbi di età superiore ai sei anni.