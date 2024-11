Preoccupa l’aumento dei casi in città e in provincia. Risultato positivo al Covid-19 anche un altro giocatore della Vibonese

Resteranno chiuse fino al 6 novembre le scuole di Ricadi. Il sindaco Nicola Tripodi, infatti, ha firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche dell'istituto comprensivo dopo la segnalazione, da parte dell'Asp di Vibo Valentia, «di alcune persone positive - si legge dell'ordinanza pubblicata in albo pretorio online - al Covid-19 e residenti in questo comune, per le quali sono già stati adottati i provvedimenti dovuti». L'ordinanza sindacale, inoltre, sottolinea che è stato sentito il dirigente scolastico, Maria Salvia, che ha comunicato di poter provvedere agli interventi di sanificazione dei locali scolastici autonomamente.

Chiuso il tribunale di Vibo

A causa della positività di due dipendenti e della necessità di provvedere alla sanificazione dei locali, il presidente del Tribunale ha disposto il rinvio di tutte le udienze in programma oggi «a ripresa dell'attività d'udienza, giudiziaria e amministrativa a decorrere dal 3 novembre, salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria all'esito dei tamponi processati».

Un nuovo positivo tra i giocatori della Vibonese

Un nuovo caso di positività ha interessato anche la società calcistica Vibonese. La stessa ha reso noto che dai tamponi effettuati domenica scorsa, è stato riscontrato un nuovo caso tra i calciatori della prima squadra. La società ha provveduto all'isolamento del tesserato contagiato, secondo le disposizioni vigenti. Domani, martedì 3 novembre, nuova serie di tamponi.