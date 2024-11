Sale a 43 il numero dei casi positivi al coronavirus a Sinopoli. Ben dieci sono stati riscontrati nelle ultime ore. Lo rende noto l’associazione Asproverde Onlus.

Il comune, di circa duemila abitanti, era stato dichiarato zona rossa dalla Regione lo scorso 5 ottobre, quando i contagi erano 15. La diffusione del virus dunque non accenna a fermarsi e si è estesa anche nella confinante Sant’Eufemia d’Aspromonte, dove i casi positivi sono attualmente 17.

Intanto nel comune del Reggino, attualmente unica zona rossa attiva in Calabria, continua l’attività di screening: «Condizioni meteo permettendo – scrive l’associazione Asproverde -, in piazza Vincenzo Capua, si sta provvedendo ad installare un gazebo per effettuare i tamponi ai cittadini che hanno presentato richiesta presso il proprio medico curante. Ricordiamo che è fondamentale rispettare le norme anti Covid-19 quali distanziamento, uso di guanti e mascherine e spostamenti solo in caso di comprovata necessità».

