L’uomo è un maltese di 47 anni fermato nella zona del porto di Messina: in altri involucri trasportava diversi grammi di polvere bianca e crack. È stato portato in carcere dai carabinieri

Un corriere della droga è stato arrestato, in flagranza di reato, da carabinieri del nucleo radiomobile di Messina nella zona del porto di Messina. È un maltese di 47 anni che era alla guida di un furgone appena sbarcato dal traghetto proveniente dalla Calabria.

Durante un controllo del mezzo, militari dell'Arma hanno trovato oltre quattro chilogrammi di cocaina, suddivisa in quattro panetti e altri involucri contenenti diversi grammi di cocaina e crack. La sostanza stupefacente era nascosta in un doppio fondo del pianale del vano di carico. Oltre alla droga i carabinieri hanno sequestrato 11.200 euro, ritenuti di provenienza illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.