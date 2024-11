Un terremoto giudiziario ha scosso, questa mattina, l'Arma dei Carabinieri: il generale Oreste Liporace, di origini calabresi, è stato arrestato e posto ai domiciliari poiché finito in un'inchiesta che punta a fare luce su un appalto per servizi di pulizia in caserma da quasi 700mila euro. A lui i magistrati hanno contestato di aver ricevuto illecitamente 22mila euro, ma anche borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano. L'indagine è stata condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e coordinata dal pm milanese Paolo Storari, che contesta a vario titolo ad altri indagati anche la turbativa e false fatture.

Chi è Oreste Liporace

Oreste Liporace è nato a Belvedere Marittimo nel 1962 ed è stato nominato ufficiale dell'Arma dei Carabinieri nel 1986. Di lì in poi è stata un'escalation di riconoscimenti e traguardi importanti. Ha conseguito tre lauree, in Giurisprudenza, in Economia e Commercio e in Scienza della Sicurezza, e conserva nel cassetto numerosi altri titoli che gli hanno spianato la strada verso una carriera brillante e che lo ha visto partecipare anche ad alcune commissioni ministeriali e al Comitato Interministeriale sui diritti umani ai Ministeri della Difesa e degli Esteri. Nel 1992 ha ricevuto la Medaglia di bronzo al valor civile, nel 1993 gli è stata conferita la medaglia di bronzo della “Fondazione Carnegie” per gli atti di valore, mentre, quattro anni più tardi, ha ricevuto l’Attestato di pubblica benemerenza al merito civile. Nel 2005, poi, è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Per anni ha ricoperto ruoli di comando, da nord a sud Italia, e il 30 novembre 2021 è diventato direttore coadiutore all’Istituto Alti Studi della Difesa.

La cittadinanza onoraria a Diamante

A dicembre scorso aveva fatto ritorno nella sua terra natia per ricevere la cittadinanza onoraria al Comune di Diamante direttamente dalle mani dell'ex sindaco Ernesto Magorno, il quale, negli ultimi anni di mandato, aveva riservato lo stesso trattamento ad altrettante personalità di spicco legate al mondo della giustizia e della legalità. Questa fu la motivazione, ancora consultabile sul sito dell'ente: «La Cittadinanza Onoraria è il doveroso riconoscimento per un autorevole rappresentante dell’Arma che nel corso della sua brillante carriera, grazie alla sua tenacia e alle sue straordinarie competenze, ha ricoperto importanti incarichi di comando e istituzionali ed è stato insignito di prestigiose benemerenze. Un esempio per il nostro territorio, del quale egli è originario, con cui ha un legame fortissimo e mai reciso, e in favore del quale, nel corso della sua carriera, ha operato in maniera encomiabile a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini». Oggi, però, a seguito dell'arresto che dovrà scontare ai domiciliari, Liporace è stato sospeso con effetto immediato dall'Arma dei carabinieri, in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda.