Non ce l'ha fatta Giuseppe Raimondi, il giovane di Fuscaldo che domenica scorsa a Guardia Piemontese è scivolato sull'asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo

Ha lottato per sei giorni in ospedale, il 37enne di Fuscaldo, Giuseppe Raimondi, deceduto presso la struttura sanitaria dell’Annunziata di Cosenza, a cause delle ferite multiple dovute ad un incidente, a bordo del suo motorino, avvenuto domenica scorsa nel comune di Guardia Piemontese.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Paola, la vittima sarebbe scivolata sull’asfalto, tanto da procurarsi diverse lesioni che hanno compromesso il quadro clinico, nonostante il pronto intervento dell’’elisoccorso che, dopo un’attenta valutazione, aveva deciso di trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza. Grande dolore per familiari e amici, sconvolti dalla prematura scomparsa di Giuseppe Raimondi.