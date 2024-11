Il sindaco Franz Caruso ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale vengono adottate alcune misure finalizzate a prevenire, contenere e gestire sul territorio cittadino l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19. In particolare, il provvedimento adottato dal Sindaco Franz Caruso dispone che dalla mezzanotte del 31 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 1° gennaio 2022 e dalla mezzanotte del 5 gennaio 2022 allle ore 24,00 del 6 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale:

-è fatto divieto di stazionare e/o consumare in piedi, nei pressi di attività commerciali e ricreative, ad esclusione degli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nei locali, adeguatamente distanziati e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

– è unicamente consentita la consumazione al tavolo, all’interno e all’esterno dei locali, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;

– è fatto divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;

– è fatto divieto di diffusione di musica dal vivo e/o mediante strumentazione musicale e/o riprodotta, sia all’interno che all’esterno dei locali, che possa creare intrattenimento e quindi potenziali assembramenti.

