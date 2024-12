Termosifoni spenti da un mese. L’inverno non sarà il più rigido della storia, ma stare a novembre e dicembre senza riscaldamenti non fa piacere a nessuno. Men che meno agli studenti dell’ISS Mancini-Tomasi-Todaro-Cosentino, che sono in questa esatta situazione. Da novembre, nella scuola, termosifoni spenti e nessun tipo di riscaldamento nelle aule. Così scendono in protesta alunni e alunne della scuola, fra le 8.30 e le 9.30 di questa mattina, per chiedere alla Provincia di Cosenza di risolvere il problema. La manifestazione è stata in Piazza XV marzo, davanti al Palazzo dell’ente.

Protesta alunni del Mancini fra fumogeni e cori

I ragazzi e le ragazze della scuola si sono radunati davanti al Palazzo della Provincia di Cosenza, sotto la statua di Bernardino Telesio, questa mattina per far partire un sit-in fatto di fumogeni, cori e striscioni. Una protesta durata circa un’ora e conclusa intorno alle 9.30, quando i ragazzi hanno ripercorso Corso Telesio in discesa. L’argomento è stato comunque diretto. «Noi vogliamo i termosifoni», hanno scandito nel corso della protesta alunni e alunne dell‘ISS di Cosenza. Per poi tirare fuori uno striscione abbastanza esplicativo. «Termosifoni spenti, istituzioni assenti, a pagare sono gli studenti». La foto degli alunni con lo striscione è stata ricondivisa su Instagram anche dall’account social della scuola.