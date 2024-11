Danni anche a Belvedere: chiusa al transito una strada collinare per una frana

La pioggia battente delle ultime ore ha determinato il cedimento di due muri di contenimento nel centro storico di Cosenza e nel comune di Belvedere Marittimo. Nel capoluogo bruzio, in particolare, il crollo ha interessato una porzione consistente della parete lungo la salita di Sant'Agostino, nel rione della Massa.

Abitazioni a rischio sulla costa tirrenica

A Belvedere la situazione appare più complicata. Secondo quanto si è appreso è collassato un costone lungo la strada che dalla statale 18 si inerpica verso le contrade Castromurro e Pantaide. Il tratto interessato dal cedimento è chiuso al traffico. Sul posto sono all'opera carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale per verificare eventuali rischi per alcune abitazioni. Da quanto riferiscono le famiglie residenti, l'area era stata recentemente interessata da lavori di messa in sicurezza per un investimento pari a 450 mila euro.