Una palazzina in via Domenico Gaudio a pochi passi dall'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è stata evacuata per precauzione - per alcune ore - per una fuga di gas. Il forte odore si è avvertito in tutta la zona. L'area è stata transennata dai vigili urbani, per consentire l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri e un'ambulanza della Misericordia di Cosenza. Italgas ha fatto sapere che i loro tecnici del Pronto intervento sono intervenuti «per il danneggiamento di una condotta del gas da parte di un'azienda terza, estranea a Italgas, che stava lavorando sulla fibra ottica». La condotta danneggiata, fa sapere Italgas, «è stata riparata nel giro di poche ore, consentendo il ritorno alla normalità del servizio e il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni».