Sono comparse davanti al giudice del tribunale di Cosenza le sei persone arrestate questa notte dai carabinieri per rissa. Tre erano già note alle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso, la colluttazione è stata originata da un parcheggio effettuato lungo Corso Telesio da una signora, in un'area considerata, da uno dei partecipanti alla rissa, a lui riservata. Ne è scaturito un alterco al quale ben presto è accorso il marito della donna. Questi, colto da uno scatto d’ira per le parole offensive pronunciate dall’uomo nei confronti della propria moglie, ha iniziato a prenderlo a schiaffi. Sono allora intervenuti i familiari di entrambi i contendenti che davano origine al “parapiglia” terminato solo dopo l’intervento dei carabinieri. Portati in caserma, i sei arrestati hanno continuato a proferire reciproci insulti e minacce. Sono stati tutti visitati da personale sanitario per le escoriazioni subite e infine trattenuti nelle camere di sicurezza prima del processo per direttissima.