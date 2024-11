Francesco Patitucci e Roberto Porcaro sono sospettati di essere tra i mandanti e gli organizzatori dell’efferato delitto del 36enne avvenuto nel gennaio 2012

I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno notificato due provvedimenti di carcerazione nei confronti di Francesco Patitucci e Roberto Porcaro in quanto sospettati di essere tra gli organizzatori e mandanti dell’omicidio di Luca Bruni avvenuto nel gennaio del 2012. Il corpo del 36enne fu ritrovato interrato in una zona di Castrovillari solo due anni più tardi grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

A Francesco Patitucci la notifica del provvedimento è stata fatta direttamente nel carcere di Cosenza dove è detenuto per altri reati, mentre Roberto Porcaro, che era in stato di libertà, è stata arrestato e poi trasferito in carcere dai carabinieri guidati dal tenente colonnello Verticchio che dopo aver eseguito i provvedimenti, hanno informato il Procuratore capo Nicola Gratteri della Dda di Catanzaro che ha dato il via all’operazione.

Francesco Pirillo

