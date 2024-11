I vigili del fuoco sono intervenuti con pompe idrovore nella sede Inps di Piazza Loreto a Cosenza dove, presumibilmente a causa della rottura di una condotta, si è allagata l'intera area degli scantinati. È stato necessario procedere anche alla parziale chiusura al traffico del tratto di intersezione tra Via Misasi e la stessa Piazza Loreto con notevoli difficoltà per il traffico veicolare. Disagi anche per l'utenza dell'Istituto Previdenziale, mentre il lavoro del personale negli uffici è proseguito normalmente.

Secondo quanto si è appreso, i locali inferiori dell'edificio sarebbero stati invasi da circa trenta centimetri di acqua. L'allagamento avrebbe parzialmente interessato un magazzino adibito ad archivio di vecchie pratiche cartacee che tuttavia, non sarebbero state danneggiate.