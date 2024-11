Operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una sala giochi nella quale si effettuavano scommesse sportive senza autorizzazione

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha scoperto una sala giochi presso la quale era possibile effettuare scommesse sportive per conto di allibratori esteri, senza alcun tipo di autorizzazione concessa dagli organi dello Stato.

Quello che all'apparenza sembrava un punto di ritrovo, frequentato anche da minori, era in realtà un locale in cui venivano pubblicizzate quote di scommesse sportive, forniti moduli per compilare le proposte di giocate e raccolte e riscosse le puntate, nonché pagate le eventuali vincite in denaro.

L'aumento dell'affluenza in occasione degli Europei di Calcio ha fatto sì che l'attenzione delle Fiamme Gialle cosentine si concentrasse sulla sala giochi, aperta recentemente al pubblico in una nota località turistica della costa tirrenica della Calabria. I finanzieri si sono subito resi conto, effettuato l'accesso, che il titolare e un suo dipendente utilizzavano sia propri conti di gioco sia altri conti per compiere tutte le operazioni connesse alla raccolta delle scommesse violando l'art. 4 della Legge n. 401/1989 commi 1 e 4 bis che disciplina il reato di ''Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa''.

Il responsabile e il dipendente sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni. Il materiale utilizzato per effettuare le giocate illegali, costituito da computer, stampanti termiche, programmi degli eventi sportivi e bigliettini dove annotare i codici degli avvenimenti sportivi su cui puntare, è stato sequestrato.