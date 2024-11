Oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi, destinati alla libera vendita, carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati nell’area urbana di Cosenza dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza. Quattro le imprese coinvolte, rifornite di ingenti quantitativi di articoli a tema sospetti e non conformi alle disposizioni normative vigenti, che esponevano i clienti a notevoli rischi dovuti all’utilizzo. Apparentemente di buona qualità, i prodotti sono stati sottoposti ad un esame più accurato da cui sono emerse difformità evidenti rispetto agli standard qualitativi previsti dal Codice del Consumo.

Controllare sempre la presenza del marchio della Comunità Europea

Prima di acquistare articoli come i giocattoli è sempre necessario controllare la loro genuinità attraverso la presenza della marcatura CE, della certificazione attestante la garanzia di conformità e delle istruzioni d’uso in lingua italiana. I prodotti in sequestro risultavano sprovvisti delle più elementari informazioni utili alla tutela del consumatore, quali la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni merceologiche nonché l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose. Nel corso degli interventi le fiamme gialle hanno rinvenuto una moltitudine di articoli, quasi tutti a tema natalizio, quali decorazioni, addobbi, giocattoli, stickers, già posizionati sugli scaffali per la vendita, in violazione delle prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza, e che avrebbero garantito ingenti profitti ai trasgressori.

Giocattoli non conformi, salute dei bimbi a rischio

Particolarmente pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto per quelli più giovani, i giocattoli natalizi funzionanti elettricamente connotati da estrema fragilità a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato per la loro costruzione. Altri ingenti quantitativi di articoli dello stesso tipo sono stati rinvenuti all’interno di scatoloni sigillati ed accuratamente occultati nei magazzini attigui agli stessi esercizi commerciali oggetto dei controlli. A conclusione dell’operazione è stato sequestrato oltre un milione di gadget natalizi ed i quattro rivenditori sono stati segnalati alle autorità competenti per l’accertamento delle violazioni amministrative e per la confisca dei beni sequestrati.