Il furto nella notte nel quartiere di via Popilia. Il bottino non è stato ancora quantificato

Furto in una tabaccheria a Cosenza. Il fatto è avvenuto poco prima dell'alba nel quartiere di via Popilia. Ignoti, con un'auto, hanno sfondato la saracinesca del locale per poi appropriarsi del denaro contenuto nelle slot machine mentre le sigarette non sarebbero state sottratte. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sul caso indaga la polizia.