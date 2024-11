Questa volta è stata una sala scommesse di Corso Fera , a due passi da Piazza Bilotti, ad essere presa di mira dagli specialisti del furto con spaccata. Ignoti hanno sfondato la saracinesca e, una volta dentro, hanno arraffato tutto ciò che hanno potuto, con un'azione fulminea durata pochi minuti. La zona peraltro, è anche interessata da un cantiere per la posa dei cavi della fibra ottica. Come questi ignoti criminali possano agire indisturbati in pieno centro nel corso della notte, è un mistero. Abbattere la serranda di un negozio non è uno scherzo ed il boato deve essere stato impressionante. Ma le forze dell'ordine sono giunte sul posto quando ormai il furto era stato consumato. Ancora da quantificare il bottino. Il susseguirsi di questi episodi criminali nell'area urbana è allarmante: l'ultimo appena una settimana fa. Ormai è piena emergenza.